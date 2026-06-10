Вестник Кавказа

В Иране опровергли слова Трампа о согласовании текста сделки

В Иране опровергли слова Трампа о согласовании текста сделки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Фарс": Тегеран не согласовывал текст сделки с США. Ранее о согласовании проекта мирного договора заявил Дональд Трамп.

Власти Ирана заявили об отсутствии договоренностей с США по тексту мирного соглашения, информирует "Фарс" со ссылкой на переговорщиков Тегерана. 

Заявление президента США произошло на фоне самой значительной эскалации между сторонами, отметил источник издания. По словам источника, заявление лидера США Дональда Трампа не имеет под собой существенных фактических оснований и является попыткой убеждения в капитуляции Ирана. 

"Трамп [своими заявлениями] намеревался убедить всех, что Иран капитулировал"

– источник 

Ранее Трамп заявил, что все стороны процесса мирного урегулирования согласовали проект мирного договора. Трамп также отметил, что США сохранят морскую блокаду ИРИ до достижения сделки.

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