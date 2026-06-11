Вестник Кавказа

AZAL приостановил рейсы Баку — Нахчыван — Баку

AZAL приостановил рейсы Баку — Нахчыван — Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пассажирские авиарейсы по маршруту Баку — Нахчыван — Баку по-прежнему отменены из-за продолжающихся сильных ливней с градом.

Авиакомпания AZAL отменила запланированные на 14 июня рейсы по маршруту Баку — Нахчыван — Баку в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"После стабилизации погодных условий рейсы будет возобновлены. Пассажиры будут подробно проинформированы о возможных изменениях"

— сообщение

Авиакомпания также призвала пассажиров следить за информацией о вылетах в официальных аккаунтах AZAL в социальных сетях и в СМИ.

Сегодня на большей части территории Азербайджана идут ливни с градом. Максимальный уровень осадков зафиксирован в городе Джульфа — 23 мм.

Накануне, 13 июня, рейс AZAL Баку — Нахчыван был прерван из-за грозы. Самолет вернулся в аэропорт вылета и приземлился в Баку в 21:09 по местному времени.

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