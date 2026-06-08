ЦИК отменил итоги голосования на двух участках в Армении

Выборы в парламент Армении состоялись в минувшие выходные. Спустя несколько дней в ЦИК Армении объявили об отмене итогов голосования на двух избирательных участках.

Центризбирком Армении признал, что во время выборов в парламент на двух избирательных участках произошли нарушения, которые могли серьезно сказаться на результатах голосования.

В ходе прошедшего 11 июня заседания председатель ЦИК Ваагн Овакисян подчеркнул, что избирательный участок 10/51 не был закрыт после 20:00 по местному времени, однако ряду граждан разрешили попасть в зал для голосования.

Кроме того, начальник избирательной комиссии не закрыл двери участка 35/65 в 20:02 по местному времени, а в 20:55 в здании находилось большое число военнослужащих. При этом в решении ЦИК было указано, что это никак не отразилось на результатах голосования, поскольку военные явились на участок вовремя.

По словам адвоката Рубена Меликяна, отмена итогов голосования на участке 10/51 лишает партию "Процветающая Армения" около 130 голосов, что ставит под сомнение преодоление порога и участие в новом созыве парламента, передает ТАСС.

"Это вопрос не только ПА. Тем самым "Гражданский договор" получает большинство в 3/5 и возможность единолично производить назначения на конституционные должности, принимать конституционные законы"

– Рубен Меликян

Напомним, выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. В парламенте нового созыва будут представлены партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", блок "Сильная Армения" и блок "Армения".