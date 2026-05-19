Вестник Кавказа

В Чечне реформировали Министерство промышленности и торговли

В Чечне реформировали Министерство промышленности и торговли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне преобразовали Министерство промышленности и торговли. Главой реформированного ведомства назначен Илес Масаев.

Власти Чечни реформировали Министерство промышленности и торговли. Теперь ведомство также будет отвечать за вопросы, связанные с энергетикой и топливом под руководством нового главы, которым стал глава администрации Аргуна Илес Масаев, поведал глава правительства региона Магомед Даудов. 

"По поручению главы Чеченской Республики <…> произвел структурные и кадровые изменения. Так, Министерство промышленности и торговли ЧР преобразовывается в Министерство промышленности, торговли, топлива и энергетики ЧР. На должность министра промышленности, торговли, топлива и энергетики ЧР назначается Илес Масаев, с 2020 года возглавлявший мэрию городского округа город Аргун"

– Магомед Даудов 

По словам Даудова, экс-глава ведомства Темирлан Хучиев займет пост главы НАО "ИСТ Казбек". В качестве возможного главы Аргуна называется Арби Масаев.

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