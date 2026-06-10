Вестник Кавказа

В Дамаске возобновит работу Русский дом

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Русский дом снова заработает в столице Сирии. Открытие ожидается до конца года.

Российский центр науки и культуры (Русский дом) возобновит свою работу в Дамаске после закрытия в конце 2024 года.  Об этом сообщили в Россотрудничестве. 

"Глава Россотрудничества предложил в кратчайшие сроки в Сирию направить техническую делегацию для оценки состояния Русского дома и согласования всех необходимых организационных вопросов с Сирией. После этого он лично прилетит в Дамаск для официального открытия представительства"

– Россотрудничество 

По данным ведомства, открытие Русского дома ожидается до конца года. Представитель Дамаска, который провел переговоры с главой Россотрудничества Игорем Чайкой, заявил о намерении властей Сирии содействовать открытию Русского дома.

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