В Дамаске возобновит работу Русский дом

Русский дом снова заработает в столице Сирии. Открытие ожидается до конца года.

Российский центр науки и культуры (Русский дом) возобновит свою работу в Дамаске после закрытия в конце 2024 года. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

"Глава Россотрудничества предложил в кратчайшие сроки в Сирию направить техническую делегацию для оценки состояния Русского дома и согласования всех необходимых организационных вопросов с Сирией. После этого он лично прилетит в Дамаск для официального открытия представительства"

– Россотрудничество

По данным ведомства, открытие Русского дома ожидается до конца года. Представитель Дамаска, который провел переговоры с главой Россотрудничества Игорем Чайкой, заявил о намерении властей Сирии содействовать открытию Русского дома.