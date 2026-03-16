Вестник Кавказа

Самолет зацепил антенну в аэропорту Антальи

Самолет Тurkish airlines
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инцидент с участием лайнера Turkish Airlines произошел в воздушной гавани Антальи. Эвакуировать пришлось 267 человек.

Самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара в аэропорту Антальи. Об этом рассказали 11 июня в самой авиакомпании.

Инцидент случился после приземления воздушного судна.

"Самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Анталью, после приземления в Анталье во время рулежки к гейту задел правым крылом антенну радара"

– представитель Turkish Airlines

Согласно предварительной информации, 276 пассажиров были эвакуированы. Один из них получил легкие травмы.

267 пассажиров были безопасно эвакуированы. Легкие ранения получил один пассажир, его состояние в норме.

В Turkish Airlines отметили, что после инцидента проведут техническую проверку.

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