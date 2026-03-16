Самолет зацепил антенну в аэропорту Антальи

Инцидент с участием лайнера Turkish Airlines произошел в воздушной гавани Антальи. Эвакуировать пришлось 267 человек.
Самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара в аэропорту Антальи. Об этом рассказали 11 июня в самой авиакомпании.
Инцидент случился после приземления воздушного судна.
"Самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Анталью, после приземления в Анталье во время рулежки к гейту задел правым крылом антенну радара"
– представитель Turkish Airlines
Согласно предварительной информации, 276 пассажиров были эвакуированы. Один из них получил легкие травмы.
267 пассажиров были безопасно эвакуированы. Легкие ранения получил один пассажир, его состояние в норме.
В Turkish Airlines отметили, что после инцидента проведут техническую проверку.