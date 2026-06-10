Всемирный банк повысил прогнозы роста экономики Азербайджана

ВБ дал более оптимистичный прогноз роста экономики Азербайджана. Согласно оценке финансовой организации, ВВП страны вырастет на 2% в этом году.

Всемирный банк обновил прогноз роста экономики Азербайджана в этом и следующем годах. Согласно новой оценке, рост экономики АР в этом году достигнет 2%. В 2027 и 2028 годах ожидается прирост в районе 1,8%.

Более ранние подсчеты ВБ давали экономике страны 1,8% в этом году и 1,7% в следующие два года.

По данным ВБ, в позапрошлом году экономика АР выросла на 4:2%. В 2025 году прирост ВВП АР аналитики ВБ оценили в 1,4%.

По оценкам Госкомстата, в январе-мае этого года в Азербайджане произвели товаров и услуг почти на 51,784 млрд манатов.