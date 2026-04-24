Турецкие Балыкесир и Бингель ощутили силу подземной стихии

Балыкесир и Бингель в Турции сегодня утром тряхнуло на 3,1 и 4,4 балла соответственно. Информации о пострадавших не поступало.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, подземная в провинции Бингель активность имела силу в 4,4 балла, а очаг находился на глубине 7 км. Толчки ощущались в районе Йедису.

Не прошло и часа, как толчки ощутили жители региона Балыкесир. Магнитуда составила 3,1, очаг активности оказался на глубине 15 км.

