Турецкие Балыкесир и Бингель ощутили силу подземной стихии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Балыкесир и Бингель в Турции сегодня утром тряхнуло на 3,1 и 4,4 балла соответственно. Информации о пострадавших не поступало.

Провинции Балыкесир и Бингель в Турции оказались в центре сейсмической активности. Здесь сегодня утром зафиксированы подземные толчки. 

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, подземная в провинции Бингель активность имела силу в 4,4 балла, а очаг находился на глубине 7 км. Толчки ощущались в районе Йедису. 

Не прошло и часа, как толчки ощутили жители региона Балыкесир. Магнитуда составила 3,1, очаг активности оказался на глубине 15 км. 

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

