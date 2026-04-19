В Грозном создадут 700 рабочих мест за два года

Проект торгового центра на 36 тыс кв м планируется реализовать в Грозном. Здесь появится 700 новых рабочих мест.

Власти Грозного планируют в течение двух лет реализовать новый инвестиционный проект по созданию торгового центра, который даст столице Чечни 700 рабочих мест. Площадь объекта, который откроется в районе имени Владимира Путина, составляет порядка 36 тыс кв м.

"Торговый центр у нас получается площадью около 36 тысяч квадратных метров. Сейчас проектные работы практически завершены. Планируем, что в течение месяца-полутора, если все документы будут готовы, начнем активное строительство. Подготовительные работы уже идут"

– помощник главы Чечни Дени Мадаев

Как отметили власти Грозного, воплощение замысла улучшит социально-бытовые условия в новом районе. Жители района и туристы чеченской столицы получат все необходимые сервисы в одном месте.