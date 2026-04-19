Вестник Кавказа

В Грозном создадут 700 рабочих мест за два года

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проект торгового центра на 36 тыс кв м планируется реализовать в Грозном. Здесь появится 700 новых рабочих мест.

Власти Грозного планируют в течение двух лет реализовать новый инвестиционный проект по созданию торгового центра, который даст столице Чечни 700 рабочих мест. Площадь объекта, который откроется в районе имени Владимира Путина, составляет порядка 36 тыс кв м.

"Торговый центр у нас получается площадью около 36 тысяч квадратных метров. Сейчас проектные работы практически завершены. Планируем, что в течение месяца-полутора, если все документы будут готовы, начнем активное строительство. Подготовительные работы уже идут"

– помощник главы Чечни Дени Мадаев

Как отметили власти Грозного, воплощение замысла улучшит социально-бытовые условия в новом районе. Жители района и туристы чеченской столицы получат все необходимые сервисы в одном месте.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.