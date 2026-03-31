Северный Кавказ: куда поехать на майские праздники 2026?

В 2026 году Северный Кавказ вновь вошел в топ самых бронируемых направлений на майские праздники. На этот раз наибольшей популярностью пользуются экскурсионные туры. Расскажем, куда лучше поехать в мае и чем там заняться.

Погода в мае переменчивая, но в целом благоприятная: в предгорьях и долинах днем +15…+22 °C, в горах свежее — +8…+15 °C. Возможны кратковременные дожди (особенно в первой половине месяца), но к концу мая маршруты открываются почти полностью, и можно комфортно гулять пешком. Это идеальное время, чтобы избежать летней жары и зимних холодов, насладиться цветением и чистым горным воздухом.

Дагестан — лидер майского туризма

Дагестан в 2026 году остается самым популярным регионом Северного Кавказа на майские праздники. Туристы едут туда за разнообразием: от древнего Дербента с крепостью Нарын-Кала (объект ЮНЕСКО) до грандиозного Сулакского каньона и заброшенного аула-призрака Гамсутль (местный «Мачу-Пикчу»).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В мае здесь особенно красиво — цветут маки и другие горные цветы, погода подходит для пеших прогулок и катания на катерах по каньону. Многие выбирают комбинированные туры с посещением Махачкалы и высокогорных аулов. Май идеален для фотоохоты и спокойного знакомства с культурой, кухней и гостеприимством дагестанцев.

Приэльбрусье и Кабардино-Балкария

Эльбрус — высочайшая вершина Европы (5642 м) — остается магнитом для туристов круглый год. В мае на склонах еще лежит снег, поэтому продолжается горнолыжный сезон (особенно для спортивных сборов), но уже открываются экотропы в Приэльбрусье. Можно подняться на канатной дороге до «Приюта 11» или «Гарабаши», прогуляться по Баксанскому ущелью и искупаться в термальных источниках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кабардино-Балкария привлекает любителей природы: Чегемские водопады, Голубые озера, плато Канжал. Май — отличное время для первых серьезных трекингов и джип-туров.

Карачаево-Черкесия: Домбай и Архыз

Домбай и Архыз — классика горного Кавказа. В мае Домбайская поляна превращается в зеленый оазис с видом на заснеженные вершины. Здесь популярны:

пешие маршруты

конные прогулки

фотосессии

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Архызе открываются тропы к озерам и водопадам, работает Тебердинский заповедник. К концу месяца погода стабилизируется, и можно комфортно ходить по экотропам. Эти места особенно любят семьи и тех, кто хочет совместить спокойный отдых с легкой активностью.

Кавказские Минеральные Воды (КМВ)

Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск — вечная классика для тех, кто предпочитает комфортный отдых. В мае здесь уже по-летнему тепло, но туристов меньше, чем летом. Идеально для:

прогулок по паркам

лечения на источниках

экскурсий по местам Лермонтова и Пушкина

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многие комбинируют КМВ с выездами в горы — например, в Домбай или Приэльбрусье. В мае 2026 года здесь также запланированы события, включая фестивали и спортивные мероприятия.

Чечня, Ингушетия и Северная Осетия

Эти республики активно развивают туризм и привлекают путешественников уникальными ландшафтами и историей:

Чечня — современный Грозный с мечетью «Сердце Чечни», озеро Кезеной-Ам, высокогорные аулы и Ведучинский курорт.

— современный Грозный с мечетью «Сердце Чечни», озеро Кезеной-Ам, высокогорные аулы и Ведучинский курорт. Ингушетия — древние сторожевые башни в горных ущельях (Джейрахское ущелье), один из самых фотогеничных регионов Кавказа.

— древние сторожевые башни в горных ущельях (Джейрахское ущелье), один из самых фотогеничных регионов Кавказа. Северная Осетия — Даргавс («Город мертвых»), Мидаграбинские водопады, Цейское ущелье и осетинская кухня.

Многие туры объединяют сразу несколько республик («Три столицы», «Ожерелье Кавказа» или «Весь Северный Кавказ»), позволяя за одну поездку увидеть максимум разнообразия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что выбрать в мае 2026?

Для первой поездки → экскурсионный тур по КМВ + Приэльбрусье или Домбай.

Для любителей природы и фото → Дагестан или Архыз.

Для глубокого погружения → комбинированный тур по 3–5 республикам (Дагестан + Чечня + Осетия + Ингушетия).

Для активного отдыха → трекинг, джиппинг, конные прогулки и термальные источники.

Из-за высокого спроса рекомендуется бронировать туры заранее. Цены на экскурсионные программы стартуют от 50–70 тысяч рублей за 6–8 дней (в зависимости от формата и включенных услуг).