Иран начал получать плату за проход судов через Ормуз

В Иране заявили о получении первых доходов от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Данную информацию со ссылкой на вице-спикера парламента Хамидрезу Хаджи Бабаи распространило агентство Fars.

Согласно официальным данным, вся вырученная сумма уже была перечислена на счета центрального банка Ирана.

"Первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка"

- Хаджи Бабаи

Напомним 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США начали блокаду иранских портов

В ответ на действия США командование КСИР объявило о закрытии Ормузского пролива до полного снятия американских ограничений. Представители иранской стороны призвали транспортные компании прислушиваться исключительно к инструкциям Тегерана.

Ранее также сообщалось, что власти Ирана приступили к разработке законопроекта, регулирующего судоходство в Ормузском проливе. Документ предусматривает взимание пошлин за проход судов в иранских риалах, а также запрет на транзит для американских и израильских кораблей, равно как и для судов государств, поддерживающих санкционную политику против Исламской Республики.

Кто заплатил Ирану?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что плата в ЦБ Ирана поступила не от какой-либо из стран Персидского залива, а от внерегиональной компании, посчитавшей, что проход через Ормузский пролив за $2 млн более выгоден, чем издержки на содержание своего корабля в блокаде.

"Я думаю, что страны Персидского залива безусловно не готовы платить Ирану за проход через Ормузский пролив. Скорее всего, они и не будут за это платить Ирану. Плату могло внести какое-либо внерегиональное государство, занесенное Тегераном в категорию нейтральных", - прежде всего сказал он.

"Как мы знаем, Иран месяц назад ввел классификацию по вопросу прохода через Ормузский пролив для иностранных государств: есть враждебные страны – США, Израиль и те, кто им помогает в агрессии против Ирана, есть нейтральные страны, которые не поддерживают агрессию против Ирана, но и не оказывают ему поддержку, и есть дружественные страны, осуждающие агрессию против Ирана и сотрудничающие с ним", - напомнил востоковед.

"Дружественные – это соседние Ирак и Пакистан, крупнейшие покупатели иранской нефти Индия и Китай, а также Россия. Они могут пересекать Ормузский пролив бесплатно. Враждебные не могут пользоваться им вовсе, а нейтральным необходимо платить по $2 млн за каждое судно. Вполне вероятно, что сейчас какое-либо европейское государство предпочло заплатить эти деньги, чтобы вывести свой корабль или корабль под европейским флагом, из Персидского залива", - продолжил Турал Керимов.

"Более точно определить, кто сейчас заплатил Ирану, невозможно, Нужно знать, о каком судне идет речь, кто его владелец и кто владелец товара, которое оно везет. Но можно уверенно говорить о том, что это точно не страны Персидского залива. Они требует разблокирования Ормузского пролива и не хотят содействовать превращению иранской идеи о платном проходе через Ормуз общепринятой практикой", - подчеркнул советник "Россия сегодня".

"Перед странами Персидского залива сейчас стоит вопрос: принимать или не принимать выдвинутые Тегераном условия? Выводить ли американские базы со своих территорий и договариваться о новой доктрине безопасности в Персидском заливе, включающей защиту интересов Ирана, или нет? Быть может, постараться заставить Иран отказаться от этих условий? Возможности давления на Иран у них сильно ограничены", - указал он.

"Возможно, что из этой ситуации удастся найти выход – скорее всего, Иран не будет требовать плату за проход через Ормузский пролив с судов, которые принадлежат странам Персидского залива. Далеко не все танкеры, сухогрузы и контейнеровозы, которые возят что-то в Персидский залив и из Персидского залива, принадлежат региональным государствам. Тем не менее, полностью избежать нового статус-кво, установленного Тегераном в Ормузском проливе, не получится, если, конечно, ИРИ не потерпит поражение – тогда вопрос пролив будет снят с повестки дня", - заключил Турал Керимов.