В Иране хотят получить компенсацию от стран Ближнего Востока

Иран хочет получить компенсации за нанесенный ущерб от нескольких стран Ближнего Востока, причастных к ударам по территории Исламской Республики. Об этом заявил Мир Масуд Хосейниан, посол ИРИ в Тунисе.
"Конечно, компенсация должна быть выплачена не только агрессором, но и теми, кто ее поддерживал. Некоторые арабские государства в регионе непосредственно участвовали в военных действиях против Ирана, предоставляя свою территорию для американских военных баз, с которых Иран подвергался атакам"
– Мир Масуд Хосейниан
Он отметил, что эти страны также принимали участие в финансировании данной операции, предоставляя топливо и электроэнергию боевым самолетам Соединенных Штатов и Израиля, передает ТАСС.
"Следовательно, все они несут ответственность и являются соучастниками агрессии против Ирана и должны выплатить Тегерану компенсацию"
– посол ИРИ в Тунисе
При этом он не стал уточнять, от каких именно стран Иран намерен получить компенсацию причиненного ущерба.