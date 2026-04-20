В Иране хотят получить компенсацию от стран Ближнего Востока

США и Израиль – не единственные страны, которые должны выплатить Ирану компенсации за нанесенный ущерб, сообщили в Исламской Республике. Тегеране рассчитывает также на компенсации от региональных стран.

Иран хочет получить компенсации за нанесенный ущерб от нескольких стран Ближнего Востока, причастных к ударам по территории Исламской Республики. Об этом заявил Мир Масуд Хосейниан, посол ИРИ в Тунисе.

"Конечно, компенсация должна быть выплачена не только агрессором, но и теми, кто ее поддерживал. Некоторые арабские государства в регионе непосредственно участвовали в военных действиях против Ирана, предоставляя свою территорию для американских военных баз, с которых Иран подвергался атакам"

– Мир Масуд Хосейниан

Он отметил, что эти страны также принимали участие в финансировании данной операции, предоставляя топливо и электроэнергию боевым самолетам Соединенных Штатов и Израиля, передает ТАСС.

"Следовательно, все они несут ответственность и являются соучастниками агрессии против Ирана и должны выплатить Тегерану компенсацию"

– посол ИРИ в Тунисе

При этом он не стал уточнять, от каких именно стран Иран намерен получить компенсацию причиненного ущерба.