США продлили режим прекращения огня с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном до окончания переговоров. Об этом он сам написал на своих страницах в социальных сетях.

"Я <...> буду продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и так или иначе не завершатся обсуждения"

– глава Белого дома

При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.

Трамп добавил, что на время ожидания ответа от Ирана американские военные остаются в боевой готовности.