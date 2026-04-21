Президент Ирана рассказал, что мешает переговорам с США

Иранский президент Масуд Пезешкиан назвал основные факторы, которые лишают Тегеран возможности вести переговоры с Вашингтоном.

Он подчеркнул, что ИРИ всегда выступала за диалог и достижение компромисса, не претерпела изменений эта позиция и сейчас.

"Нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями на пути к подлинным переговорам"

– Масуд Пезешкиан

Иранский президент выразил мнение, что мировое сообщество осознает противоречие, которое существует между риторикой США и их реальными шагами.