США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

Американским гражданам необходимо незамедлительно уехать из Ирана – соответствующее экстренное предупреждение издал Госдеп.

Гражданам США настоятельно рекомендуется выехать из Ирана как можно скорее, говорится в экстренном предупреждении, выпущенном Государственным департаментом.

В ведомстве напомнили о частичном открытии воздушного пространства Исламской Республики со вчерашнего дня.

"Гражданам США следует покинуть Иран, следить за новостями в местных СМИ и обращаться к коммерческим перевозчикам за дополнительной информацией о рейсах из Ирана"

– Госдеп США

В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что уехать из ИРИ можно не только по воздуху, но и наземным транспортом – по суше американцы смогут попасть в Азербайджан, Турцию, Армению и Туркменистан.

В Госдепе также обратили внимание, что лицам с гражданством США лучше не приезжать в приграничные районы Ирана, а также Пакистана, им следует избегать Афганистана и Ирака.

В сообщении указано, что власти ИРИ могут ставить препятствия американцам при выезде их из страны либо вынуждать их заплатить "выездной сбор".