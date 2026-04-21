Трамп дал Ирану 3-5 дней на возвращение к переговорам – СМИ

Трамп дал Ирану 3-5 дней на возвращение к переговорам – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Продление перемирия, объявленное Трампом, не будет вечным – согласно источниках в Вашингтоне, президент США готов дать Ирану 3-4 дней на то, чтобы вернуться к переговорам.

Президент США Дональд Трамп продлением прекращения огня дал Ирану несколько дней на возвращение к переговорам, пишет Axios со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

Издание, со ссылкой на источники, пишет: перемирие не будет бессрочным, глава Белого дома готов предоставить Тегерану еще от трех до пяти дней. В этот срок, как ожидается, Иран "приведет дела в порядок" и вернется к переговорам.

Трамп решил "дать дипломатическим усилиям немного больше времени", сообщает портал. Затем возможно возобновление боевых действий на Ближнем Востоке.

Режим прекращения огня, введенный 8 апреля на две недели, должен был истечь сегодня. Американский лидер накануне вечером сообщил, что США решили продлить перемирие с Ираном.

При этом в Иране считают перемирие уловкой США, которая дает возможность подготовить новый внезапный удар по Исламской Республике.

