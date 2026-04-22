Заместители глав МИД России и Казахстана провели беседу в Москве

Замглавы МИД России Дмитрий Любинский сегодня принял для беседы казахстанского коллегу Алибека Бакаева, такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В нем уточняется, что замглавы МИД Казахстана находится сейчас в российской столице, где проводит двусторонние консультации.
"В ходе беседы затрагивался ряд актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, взаимодействия двух стран на многосторонних площадках"
– МИД России