Исраэль Кац заявил о готовности возобновить войну против Ирана

Израиль готовится нанести новые удары по Ирану и ожидает сигнала из Вашингтона. Целью новой операции может стать энергетика Ирана.

Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что еврейское государство готово к новой военной операции против Ирана. По словам Каца, Тель-Авив ожидает соответствующего сигнала от Вашингтона. 

"Израиль готов возобновить войну против Ирана. Армия обороны Израиля готова к обороне и нападению, цели обозначены. Мы ожидаем "зеленого света" от США..."

– Исраэль Кац

По словам Каца, следующие удары Израиля могут быть нанесены по экономической и энергетической инфраструктуре Ирана. Глава военного ведомства пообещал "сокрушительный и смертоносный" удар. 

Напомним, что США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. Несмотря на гибель значительной части политического и военного руководства в первые дни, Иран оказал сопротивление, а боевые действия из быстрой операции союзных сил стали трансформироваться в затяжной конфликт с деструктивным воздействием на глобальную экономику.

