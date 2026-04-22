Исраэль Кац заявил о готовности возобновить войну против Ирана

Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что еврейское государство готово к новой военной операции против Ирана. По словам Каца, Тель-Авив ожидает соответствующего сигнала от Вашингтона.
"Израиль готов возобновить войну против Ирана. Армия обороны Израиля готова к обороне и нападению, цели обозначены. Мы ожидаем "зеленого света" от США..."
– Исраэль Кац
По словам Каца, следующие удары Израиля могут быть нанесены по экономической и энергетической инфраструктуре Ирана. Глава военного ведомства пообещал "сокрушительный и смертоносный" удар.
Напомним, что США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. Несмотря на гибель значительной части политического и военного руководства в первые дни, Иран оказал сопротивление, а боевые действия из быстрой операции союзных сил стали трансформироваться в затяжной конфликт с деструктивным воздействием на глобальную экономику.