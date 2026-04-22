ЕС ввел санкции против порта Туапсе и 46 нефтяных танкеров

Евросоюз ввел урезанный список санкций против российских компаний. В новый список рестрикций попали порты в Туапсе и Мурманске, а также 46 нефтяных танкеров.

Брюссель утвердил 20-й пакет санкций против РФ. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

Сообщается, что рестрикции приняты в урезанном формате. ЕС исключил из "черного списка" морские перевозки российской нефти.

При этом Брюссель продолжил оказывать давление на российский экспорт ресурсов. В частности, новый список предполагает запрет на операции с портами Мурманска и Туапсе.

Российские компании с 2027 года не смогут воспользоваться СПГ-терминалами, а также приобрести европейские танкеры. Кроме того, в новый список попали 46 танкеров, которые, по версии ЕС, перевозят российскую нефть.

Важным аспектом нового пакета стала попытка ЕС ограничить параллельный импорт запрещенных товаров в РФ. Брюссель ввел механизм, который призван существенно затруднить поставки в третьи страны запрещенных товаров.

В рамках нового санкционного списка Россия также не сможет получать услуги в сфере кибербезопасности.

В новый список внесена организация из Кыргызстана, которая осуществляет реализацию стейблкоина A7A5.