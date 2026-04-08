"Комета" может связать Ялту и Гагру

В Абхазию следующим летом могут запустить "Кометы" из Крыма. Обсуждается запуск морского сообщения между Ялтой и Гагрой.

Ялту и Гагру может в будущем связать теплоход "Комета", сообщил замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.

"Идет обсуждение, и при первой возможности данный проект будет реализован"

– Адамур Цишба

Запуск морского пассажирского сообщения между Абхазией и Крымом может состояться к лету 2027 года. Предстоит провести более детальную техническую работу, пояснил глава района.

"Большая вероятность, что уже в следующем году к летнему сезону "Комета" будет ходить"

– Адамур Цишба

"Кометы" между двумя черноморскими курортами будут способствовать развитию туризма, отметил он в интервью радио Sputnik.

Летом 2026 года добраться в Абхазию по морю можно будет "Кометой" из Сочи.