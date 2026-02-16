Почти 20 политических сил будут участвовать в выборах в парламент Армении

ЦИК Армении принял документы от двух десятков политических сил, желающих принять участие в ближайших парламентских выборах. Они пройдут в республике в начале лета.

В Армении подали заявку в Центризбирком на участие в летних парламентских выборах 19 политических сил. Об этом сообщила 23 апреля пресс-секретарь ЦИК Седа Гукасян.

Она отметила, что все необходимые документы подали два блока и 17 партий.

Срок подачи документов истек. Регистрация списков завершится 3 мая, а на следующей день станет понято, какое количество политических сил допущено для участия в выборах.

Окончательный список ЦИК обнародует на своем сайте до 6 мая.