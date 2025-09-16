Энергия ветра: Грузия нарастила выработку на ВЭС "Картли"

В Грузии в 2025 году получили на 2,3% больше энергии на ветряной станции "Картли" – единственной в стране. Основной объем электричества Грузия вырабатывает на ГЭС.

За год грузинская ветроэлектростанция "Картли" выработала 79,4 млн кВт·ч, что превысило уровень 2024 года на 2,3%, сообщает Оператор электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).

Всего в Грузии за год было выработано 13,8 млрд кВт·ч электроэнергии.

"Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 10,9 млрд киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,7 млрд киловатт-часов"

– ESCO

ВЭС "Картли" – единственная станция ветряной энергии в Грузии, она находится поблизости от Гори, мощность станции – 20 МВт.

Отметим, что Грузия не покрывает собственные потребность в электричестве – за прошлый год потребление составило 14,9 млрд кВт·ч.