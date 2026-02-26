Ушел из жизни Юрий Помпеев

В Санкт-Петербурге накануне скончался на 88-м году жизни известный российский писатель, публицист, ученый, общественный деятель, автор книги "Кровавый омут Карабаха" Юрий Помпеев, сообщение о его кончине распространило посольство Азербайджана в России.

"Тема Карабаха всегда занимала особое место в его творчестве, так как справедливая борьба азербайджанского народа за освобождение оккупированных территорий Карабаха вызывала в нем человеческую поддержку и понимание. В самые тяжелые времена для нашего народа, когда достучаться до правды не представлялось возможным, его статьи и книги превращались в настоящий прорыв в информационной блокаде"

– посольство Азербайджана в РФ

В дипмиссии обратили внимание на особый вклад, который внес Юрий Помпеев в дело распространения в мире истины о Первой Карабахской войне. Всего через полгода после Ходжалинской трагедии, осенью 1992 года Юрий Помпеев представил в Санкт-Петербурге книгу "Кровавый омут Карабаха". В то же время писатель организовал выставку, чтобы донести истинное положение вещей до российской аудитории.

В следующем году Юрий Помпеев издал еще одну книгу о событиях в Карабахе, которая называется "Мучительные дни". Общественный деятель был в числе немногих людей, которые открыто говорили о боли Азербайджана и о трагических страницах его истории.

"Пока виновные в Ходжалы остаются на свободе, армянская нацистская идеология не будет уничтожена"

– Юрий Помпеев

Писатель остался в памяти миллионов людей в России и в Азербайджане как тот, кто боролся за историческую правду и справедливость.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Юрия Александровича Помпеева"

– посольство Азербайджана в России

Глубокие соболезнования выразил также Евразийский региональный центр Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ЕРЦ МФ ОИС).

В сообщении центра подчеркивается, что Юрий Помпеев был одним из деятелей культуры России, который в 1990-е годы, во время армянской оккупации Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, боролся с несправедливостью в отношении азербайджанского народа. А в 2010 году Юрий Помпеев сотрудничал с ЕРЦ МФ ОИС при издании книги "Карабахский дневник" в рамках кампании "Справедливость Ходжалы".

"ЕРЦ МФ ОИС вновь выражает глубокие соболезнования и уверенность в том, что память о нем сохранится в памяти азербайджанского народа и всех совестливых людей"

– ЕРЦ МФ ОИС

"Вестник Кавказа" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Юрия Помпеева. Мы высоко ценим тот вклад, который внес Юрий Александрович в дело распространения правды о Карабахе.