Ильхам Алиев: Совершившие Ходжалинский геноцид ответили перед судом

Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, запятнавшие руки кровью азербайджанского народа, ответили перед судом. Об этом заявил президент Азербайджана на открытии в Ходжалы Мемориального комплекса, посвященного жертвам трагедии 1992 года.

Тогда за одну ночь было убито более 600 невинных гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 150 человек пропали без вести. Ильхам Алиев назвал те кровавые события в Ходжалы военным преступлением, совершенным армянскими фашистами против азербайджанцев, против человечности.

Армянское государство, мировое армянство и государства, стоявшие за ними, пытались скрыть эту кровавую трагедию. Армянские пропагандисты пытались даже обвинить Азербайджан в этой трагедии. Если бы мы не возвысили свой правый голос, возможно, сегодня в мире не было бы правдивой информации о Ходжалинском геноциде. Именно благодаря нашим настойчивым усилиям около 20 стран официально признали Ходжалинский геноцид, и этот процесс продолжается.

- Ильхам Алиев

Среди организаций, работавших над мировым признанием Ходжалинского геноцида, он особо выделил Фонд Гейдара Алиева, запустивший два десятка лет назад широкомасштабное движение «Справедливость для Ходжалы» Однако поначалу международные организации и ведущие страны мира демонстрировали безразличие к трагедии азербайджанского народа, пытаясь скрыть преступление, совершенное Армянским государством.

Окончательно справедливость восторжествовала после недавнего суда над военными преступниками в Баку. Часть из них была уничтожена Вооруженными силами Азербайджана на поле боя, а лидеры сепаратистов в разное время были задержаны и предстали перед судом.

- президент Азербайджана

По его словам, в мире редко встречаются страны, которые одновременно одерживают полную и безоговорочную победу в справедливой войне, восстанавливают свою территориальную целостность и суверенитет, освободив каждую пядь земли, и привлекают военных преступников к суду. Азербайджан этот сделал.

В последние годы многие международные организации были вынуждены принять решения и резолюции в поддержку позиции Азербайджана. Это составило правовую основу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Мы со многими странами установили тесные двусторонние отношения… Это позволило донести реалии Азербайджана, правду о карабахском конфликте на международном уровне. Мы построили сильную независимую экономику. Мы создали мощную армию – повысили ее профессионализм и в то же время на полученные доходы закупили оружие, боеприпасы и технику… Каждый день… двигались к Победе

- Ильхам Алиев

Он напомнил, что в 2023 году в результате антитеррористической операции, которая длилась всего несколько часов, незаконный режим хунты был уничтожен, оккупанты были изгнаны, 15-тысячная армянская армия была разоружена и сдалась:

Это был последний гвоздь в гроб армянского сепаратизма. Именно тогда была обеспечена справедливость для Ходжалы.

Тем не менее, по словам президента Азербайджана, 44-дневная война не стала уроком для Армянского государства:

Мы неоднократно направляли армянской стороне предупреждения о том, чтобы они положили конец сепаратизму, прекратили деятельность незаконного режима хунты, а армяне, проживающие на карабахской земле, приняли гражданство Азербайджана… Но адекватного ответа не получили.

Однако сегодня, как заявил Ильхам Алиев, Азербайджанское государство настолько сильное, что никому и в голову не придет совершить какую-либо провокацию.

Мы никогда не забудем ни Ходжалинский геноцид, ни другие военные преступления, совершенные против нас Армянским государством. Мы всегда должны быть и будем сильными, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились

- президент Азербайджана