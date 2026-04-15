США израсходовали треть ракет Tomahawk в войне с Ираном

Соединенные Штаты потеряли значительное количество ракет Tomahawk, Patriot и половину арсенала перехватчиков к комплексу THAAD за время конфликта с Ираном.

США израсходовали в ходе войны с Ираном свыше трети имевшихся у Пентагона крылатых ракет Tomahawk, сообщил член Палаты представителей Конгресса США Пэт Райан в ходе выступления в американском Конгрессе.

Также, как он заявил, значительно потратили Соединенные Штаты из арсенала перехватчиков к комплексам THAAD и Patriot. 

"Свыше 850 ракет Tomahawk было израсходовано, то есть больше 30% нашего арсенала. Многие присутствующие здесь знают, что мы производим 80 ракет Tomahawk в год. Таким образом, за четыре недели был применен 10-летний запас"

– Пэт Райан

Как отметил конгрессмен, вооруженные  силы Ирана "демонстрируют значительный потенциал", нанося свои удары по американским военным базам на территории Ближнего Востока.

По его словам, Вашингтону потребуются годы для того, чтобы восполнить боеприпасы, примененные в войне против Ирана.

