Иран раскапывает заваленные входы в хранилища ракет – СМИ

СМИ сообщают об активной работе Ирана по разбору завалов, образовавшихся на входах в подземные склады с баллистическими ракетами. Исламская Республика занялась этим после вступления в силу двухнедельного прекращения огня.

Иран во время двухнедельного перемирия с Соединенными Штатами занимается раскопками входов в подземные хранилища баллистических ракет, которые были завалены в результате американских и израильских атак. Об этом сообщают информированные источники.

По данным CNN, ведущиеся в этих местах раскопки видны также на спутниковых снимках.

Американская разведка полагает, что после месяца боевых действий Ирану удалось сохранить целыми и невредимыми примерно 50% ракетных установок. Многие из них могли быть погребены в подземных хранилищах в ходе ударов, нанесенных по входам.

CNN отмечает, что Иран сейчас активно пользуется прекращением огня, чтобы достать ракеты из подземных складов. На имеющихся снимках видно, как строительная техника разбирает завалы на входах в тоннели и загружает их в самосвалы, передает телеканал.

В частности, такая активность зафиксирована 10 апреля возле ракетной базы неподалеку от Хомейна и к югу от Тебриза.

Напомним, 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. В минувшие выходные стороны провели в Исламабаде несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Следующий раунд, как ожидается, состоится на этой неделе.