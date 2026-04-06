Вестник Кавказа

Компания "Азимут" запустит прямые рейсы из Сочи в Эр-Рияд

Компания "Азимут" запустит прямые рейсы из Сочи в Эр-Рияд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиасообщение между Сочи и Эр-Риядом откроется 14 мая в связи со вступлением в силу соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Саудовской Аравией.

Авиакомпания "Азимут" с 14 мая начнет выполнять регулярные пассажирские рейсы из Сочи в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Запуск рейсов состоится через три дня после введения безвизового режима между двумя странами. Соглашение начнет действовать 11 мая: по новым правилам россияне смогут находиться в королевстве без оформления виз до 90 дней в течение года. На первом этапе самолеты будут летать один раз в неделю по четвергам с вылетом из Сочи и возвращением в пятницу утром.

"Первый рейс будет выполнен 14 мая 2026 года. Соглашение об отмене визового режима между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия вступит в силу 11 мая 2026 года"

— пресс-служба перевозчика

С 15 июня "Азимут" планирует увеличить количество рейсов до двух раз в неделю, добавив в расписание вылеты по понедельникам.

Напомним, запуск прямого авиасообщения стал возможен благодаря достигнутым договоренностям о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран. Ожидается, что упрощение правил въезда значительно увеличит туристический поток из России в Саудовскую Аравию и сделает поездки более доступными.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
990 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.