Между Сочи и Сухумом снова будет ходить катер на подводных крыльях

Нынешним летом Минтранс России вновь введет рейсовый катер "Комета" на подводных крыльях, который соединит российский курортный Сочи и столицу Абхазии Сухум.

Российские туристы, направляющиеся на отдых в Абхазию, нынешним летом смогут снова насладиться морским путешествием на скоростном судне на подводных крыльях, преодолев путь из курортного Сочи в столицу Абхазии Сухум на "Комете", сообщил на Абхазском Международном экономическом форуме заместитель министра транспорта России Валентин Иванов.

"В прошлом году мы запустили морское сообщение из Сочи в Абхазию. "Комета" ходила с очень высокой загрузкой. В этом году рейсы будут продолжены, "Комета" будет ходить регулярно"

- Валентин Иванов

Российская сторона предусмотрела субсидирование этих рейсов на следующие три года, передает "Интерфакс".

В минувшем 2025 году рейсы катера на подводных крыльях "Космонавт Павел Попович" проходили при полном аншлаге – только за сентябрь судно при полной загрузке в 120 человек перевезло 800 пассажиров, а главное - быстро, всего за 2,5 часа, без пробок и без сезонных очередей на российско-абхазской границе.

Напомним, ранее мы писали о том, что скоростной теплоход "Комета" снова будет курсировать между Сочи и Сухумом, что следует из распределения субсидий Росморречфлота на перевозки в Азово-Черноморском бассейне, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.