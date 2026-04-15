Почти сто погибших тюленей нашли на берегу Каспия

Массовая гибель тюленей произошла в Каспийском море – их тела выбросило на берег на территории Казахстана.

Тюлени снова погибли в Каспийском море, о зафиксированном случае массовой гибели особей единственного млекопитающего Каспия, занесенного в Красную книгу, рассказали в Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза Казахстана.

В ведомстве пояснили, что в общей сложности были обнаружены 97 мертвых каспийских тюленей. Тела находились на берегу Каспия в Тупкараганском районе Мангистауской области, куда их принесло западным ветром.

Причины гибели животных выясняют специалисты – с туш были отобраны пробы для анализов.

"По мнению сотрудников Института гидробиологии и экологии, смерть тюленей произошла более месяца назад, однако на побережье Тупкараганского района Мангистауской области они вынесены западным штормовым ветром только сейчас"

– Комитет рыбного хозяйства