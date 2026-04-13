Каспийское море снова сотрясло землетрясение

Ученые в Азербайджане сообщили о новом землетрясении в Каспийском море. Оно произошло этим утром, магнитуда 4,2.

В Каспийском море утром 15 апреля произошло землетрясение, следует из информации Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 06:52 по местному времени, магнитуда составила 4,2. Очаг находился на глубине 36 км.

Отметим, что на этой неделе Каспий уже трясло: в понедельник были зафиксированы два землетрясения.