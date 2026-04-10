Армана Царукяна высадили из самолета в США

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян направлялся на турнир RAF. Его сняли с рейса перед взлетом воздушного судна.

Бойца смешанных единоборств Армана Царукяна, представляющего Армению и Россию, сняли с рейса в Соединенных Штатах. Об этом сказано на страницах блогера Адама Зубайраева в социальных сетях.

Он рассказал, что Царукяна высадили из самолета из-за того, что человек из его команды воспользовался мобильным телефоном во время взлета, что запрещено правилами авиакомпании. Другой человек оставил столик, что тоже стало поводом для снятия с рейса.

Царукян должен принять участие в турнире борцовской лиги RAF, который состоится в ночь с 18 на 19 апреля. Его соперником будет Юрайя Фейбер.

Напомним, дебют Царукяна в смешанных единоборствах состоялся осенью 2015 года. На данный момент на его счету в MMA 23 победы и три поражения. С UFC Царукян сотрудничает с апреля 2019 года.