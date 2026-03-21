Арман Царукян назвал свою главную цель в UFC

Боец смешанных единоборств Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, рассказал о своей цели в UFC.
"Видя меня, все будут думать о UFC, потому что я стану лицом UFC. Но для начала мне просто нужен титул. Они (руководство UFC) боятся, что я завоюю пояс, а затем уйду из лиги. Хотя куда я денусь, если стану чемпионом?"
– Арман Царукян
Он отметил, что хочет стать обладателем чемпионского пояса и установить новые рекорды в легком весе.
"Моя цель – стать лучшим в UFC и остаться в этой компании, потому что именно они меня воспитали и сделали звездой. Я хочу стать чемпионом, побить рекорды в легком весе и защищать (титул) как можно чаще"
– боец UFC
Он также обрати внимание на то, что Ислам Махачев четыре раза защищал титул, а он собирается сделать это пять или шесть раз.
"Ислам провел четыре (защиты титула), а я планирую — пять или шесть раз. Я уже не молод, мне 29 лет. Так что у меня есть, может быть, шесть или семь лет"
– Арман Царукян
Он добавил, что хочет заработать много денег, стать чемпионом, лучшим бойцом в мире, а потом уйти, передает Bloody Elbow.
Напомним, Царукян дебютировал в смешанных единоборствах осенью 2015 года. На данный момент он одержал в MMA 23 победы и потерпел три поражения.