Чимаев рассказал о своей главной цели в UFC

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Хамзат Чимаев сообщил, что не стремится уйти из UFC непобежденным. По его словам, его задача – стать чемпионом еще в одной категории.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев озвучил свою главную цель в UFC.

Он подчеркнул, что хочет стать обладателем чемпионского титула еще в одной категории.

"Просто хочу стать двойным чемпионом. Я не из тех, кто пытается уйти из UFC непобежденным. Мне все равно"

– Хамзат Чимаев

Он добавил, что хотел бы провести несколько масштабных боев.

Напомним, Хамзат Чимаев представляет Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). На данный момент он провел 15 поединков, одержав в них 15 побед. Следующим соперником Чимаева будет Шон Стрикленд из США.

