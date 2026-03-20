Бизнес СКФО наметил дальнейшие планы развития

В Ставрополе сегодня прошла конференция, участники которой обсудили практики продвижения бизнеса на Северном Кавказе. Мероприятие собрало ведущих представителей бизнеса и компаний, а также представителей власти.

Бизнесмены Северного Кавказа сегодня поделились лучшими методами развития своего бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в ходе конференции "Растущие производители СКФО: лучшие практики продвижения", в которой приняли участие не только бизнес-ассоциаций и руководители компаний, работающих в регионе, но и представители властей республик СКФО.

"Бизнес-конференция была направлена на поиск лучших подходов к масштабированию локального бизнеса, а также на выявление для него новых точек роста в текущей экономической ситуации"

- организаторы конференции, представители делового медиа "Эксперт Юг"

За минувший 2025 год регион Северного Кавказа показал рекорд по росту бизнес-активности: в ключевых регионах количество таких компаний-"газелей" (быстрорастущих компаний) увеличилось на 30−50%, свидетельствует исследование медиа, передает портал "Это Кавказ".

Однако молодые компании не собираются останавливаться на достигнутом и активно ищут пространство для собственного развития. Как полагает генеральный директор "Эксперт Юг" Владимир Козлов, с экономической точки зрения СКФО сейчас выглядит весьма привлекательно для инвесторов.

Также в регионе, особенно в Ставропольском крае заметно выросло число малых и средних предпринимателей, малые компании которых как раз и демонстрируют наиболее высокие темпы роста, подчеркнул на конференции замминистра экономического развития региона Имран Айдамиров.