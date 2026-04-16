Кремль заявил о невостребованности предложения РФ по иранскому урану со стороны США

Дмитрий Песков сообщил, что российская инициатива по иранскому урану осталась без внимания США.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что США оставили без реакции предложение российской стороны о возможности транспортировать иранский уран высокого уровня обогащения в РФ.

"Сейчас это предложение не востребовано со стороны Соединенных Штатов"

– Дмитрий Песков

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Москва может помочь Ирану решить проблему высокообогащенного урана. По словам Лаврова, РФ могла бы взять иранские ядерные материалы на хранение или преобразовать их в топливо.

В Иране заявили, что ознакомлены с предложением Москвы и поблагодарили Россию за конструктивную позицию.