Джалали: РФ и Иран уделяют внимание укреплению МТК "Север–Юг"

Посол Ирана в Москве заявил о том, что Тегеран плотно сотрудничает с Москвой по вопросу строительства железной дороги "Решт–Астара" в рамках международного транспортного коридора "Север-ЮГ".

Иран и Россия договорились подписать исполнительный контракт реализации по строительству железной дороги "Решт–Астара", сообщил посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

Он отметил, что реализация соответствующей договоренности была запланирована на 1 апреля текущего года, и что, текущие события, связанные с войной в Иране, "не заставят стороны совсем отложить этот план".

"Помешали нам совсем чуть-чуть (военные действия США и Израиля в Иране — ред.), но не мешают в целом, чтобы в дальнейшем действовать, чтобы мощно реализовать этот проект"

— Казем Джалали

Посол подчеркнул, что, война, безусловно влияет на эффективность логистикики, однако, и в Москве, и в Тегеране не считают, что это не остановит рост торговли, а просто заставит адаптировать логистическую инфраструктуру и маршруты.

Поэтому, как подчеркнул в интервью газете "Ведомости" Джалали, необходимо развивать российско-иранское партнерство в сфере укрепления МТК "Север-ЮГ"

"Основное внимание уделяется укреплению МТК "Север – Юг", который может способствовать развитию торговли между двумя странами более активно, чем раньше, за счет объединения железнодорожных, автомобильных и морских путей"

– Казем Джалали