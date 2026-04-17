Последний круизный лайнер вышел из Ормузского пролива

Круизный лайнер Aroya покинул воды Персидского залива. Лайнер был последним, который оставался в акватории залива после начала иранской войны.

Последний круизный лайнер покинул акваторию Ормузского пролива. Судно направляется на юг по маршруту через Оманский залив.

Согласно информации СМИ, это круизный лайнер Aroya из Саудовской Аравии, который ранее стоял в порту Даммам. Сейчас судно находится в районе Маската.

Отметим, что круизные лайнеры оказались заблокированы в Персидском заливе из-за иранской войны. Всего в акватории залива к середине апреля оставались шесть лайнеров, передает ТАСС.