В Иране назвали условие для возобновления переговоров в Исламабаде с США

В парламенте Ирана рассказали, при каком условии отправят свою делегацию в Пакистан для переговоров с США. Предыдущий переговорный раунд состоялся 11-12 апреля.

Делегация Ирана отправится в Исламабад для участия в новых переговорах перед окончанием двухнедельного перемирия с Соединенными Штатами только в том случае, если получит позитивный сигнал от американской стороны. Об этом сообщил Ибрагим Азизи, глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики.

Он допустил, что это произойдет в ближайшие день или два, передает телеканал Al Jazeera.

"Мы никогда не боялись принципа переговоров. Возможно, сегодня или завтра, после дальнейшей оценки, мы сочтем это вероятным, при условии, что американская переговорная группа и сообщения, которые они получили от Ирана, дадут позитивный сигнал"

– Ибрагим Азизи

Накануне в США сообщили, что американская делегация летит в Исламабад для участия во втором раунде переговоров с Ираном. Постпред США при ООН сообщал, что переговоры возобновятся в ближайшие сутки, однако иранские СМИ сообщили, что Тегеран отказался участвовать в новом раунде переговоров.