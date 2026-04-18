Пакистан и Иран обсудили подготовку к новому раунду переговоров с США

Подготовку ко второму раунду ирано-американских переговоров обсудили в Исламабаде министр внутренних дел Пакистана и посол Ирана.

В Пакистане министр внутренних дел Мохсин Накви и посол Ирана Реза Амири Могадам обсудили подготовку ко второму раунду переговоров между США и Ираном. Об этом официально сообщила пресс служба Министерства внутренних дел Республики Пакистан.

"Обсуждены приготовления ко второму раунду переговоров.Подчеркнута необходимость долгосрочного решения конфликта и снижения напряженности путем дипломатии и переговоров"

- МВД Пакистана

На официальной встрече также присутствовали главный комиссар Исламабада и его заместитель. К обсуждению вопросов безопасности переговоров присоединился генеральный инспектор полиции Исламабада.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США приступили к морской блокаде Исламской Республики.

Накануне постоянный представитель США при ООН анонсировал возобновление диалога в ближайшие сутки, сообщив, что американская делегация уже направляется в Исламабад на второй раунд встреч. Однако позже иранские власти заявили, что пока не планируют участвовать в новом раунде переговоров.