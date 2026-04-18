Вестник Кавказа

Экс-глава Карабудахкентского района Дагестана подозревается во взятке в 29 млн руб

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший глава Карабудахкентского района Дагестана подозревается в получении крупной взятки за помощь в получении госконтракта на строительство.

СК по Дагестану завел уголовное дело о взятке в 29,5 млн руб. Получателем незаконного вознаграждения следствие считает экс-главу Карабудахкентского района Дагестана. Также фигурантом дела проходит представитель коммерческой организации. 

"Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Карабудахкентского района и генерального директора коммерческой организации. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)"

– пресс-служба СК РФ по Дагестану

Согласно материалам уголовного дела, экс-чиновник пообещал представителю фирмы содействие в заключении контракта на строительство водопровода. В качестве вознаграждения экс-глава района попросил 20% от суммы госконтракта. С 2019 по 2020 представитель организации перевел на счета связанных с чиновником организаций свыше 29 млн руб.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
535 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.