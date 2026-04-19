Международные инвесторы интересуются грузинскими ценными бумагами – Тбилиси

Вложения в грузинские ценные бумаги по-прежнему представляют интерес для международных инвесторов, сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили.

Такое заявление глава Минфина Грузии сделал по итогам весенних встреч МВФ и Всемирного банка, которые прошли в Вашингтоне 13-18 апреля с участием главы Нацбанка Грузии Натии Турнава и самого Хуцишвили.

"Важно, что, несмотря на нынешнюю глобальную ситуацию, международные инвесторы сохраняют интерес к инвестициям в грузинские ценные бумаги. Я верю, что этот интерес сохранится и будет расти еще больше в будущем"

– Лаша Хуцишвили

Он подчеркнул, что Тбилиси собирается заинтересовать инвесторов во вложениях и на местном рынке, помимо международного.

Министр добавил, что в Грузии сейчас рассматривается возможность выпуска ценных бумаг в лари – грузинской валюте. Таким образом, пояснил Хуцишвили, правительство Грузии намерено привлечь еще больше потенциальных инвесторов.