Вестник Кавказа

Глава Нацбанка Грузии встретилась с инвесторами в Вашингтоне

Вашингтон, США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Нацбанка Грузии Натия Турнава провела встречи с представителями Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне. Также были проведены встречи с потенциальными инвесторами.

По словам Турнава, в фокусе внимания сторон оказались вопросы, связанные со Средним коридором, которые актуализировалось на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отметил глава грузинского финрегулятора, инвесторы дали высокую оценку экономической ситуации в Грузии, что создает возможности для сотрудничества. 

"Приятно, что нас оценили как одну из самых стабильных и привлекательных стран региона с прозрачностью и качественной инфраструктурой, которая готова принять дополнительные нагрузки"

– Натия Турнава 

Глава Минфина Лаша Хуцишвили заявил, что МВФ примет участие в реформировании грузинских госкомпаний.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
920 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.