Глава Нацбанка Грузии встретилась с инвесторами в Вашингтоне

Натия Турнава провела встречи с представителями Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Глава Нацбанка Грузии Натия Турнава провела встречи с представителями Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне. Также были проведены встречи с потенциальными инвесторами.

По словам Турнава, в фокусе внимания сторон оказались вопросы, связанные со Средним коридором, которые актуализировалось на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отметил глава грузинского финрегулятора, инвесторы дали высокую оценку экономической ситуации в Грузии, что создает возможности для сотрудничества.

"Приятно, что нас оценили как одну из самых стабильных и привлекательных стран региона с прозрачностью и качественной инфраструктурой, которая готова принять дополнительные нагрузки"

– Натия Турнава

Глава Минфина Лаша Хуцишвили заявил, что МВФ примет участие в реформировании грузинских госкомпаний.