Глава Нацбанка Грузии встретилась с инвесторами в Вашингтоне

Глава Нацбанка Грузии Натия Турнава провела встречи с представителями Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне. Также были проведены встречи с потенциальными инвесторами.
По словам Турнава, в фокусе внимания сторон оказались вопросы, связанные со Средним коридором, которые актуализировалось на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отметил глава грузинского финрегулятора, инвесторы дали высокую оценку экономической ситуации в Грузии, что создает возможности для сотрудничества.
"Приятно, что нас оценили как одну из самых стабильных и привлекательных стран региона с прозрачностью и качественной инфраструктурой, которая готова принять дополнительные нагрузки"
– Натия Турнава
Глава Минфина Лаша Хуцишвили заявил, что МВФ примет участие в реформировании грузинских госкомпаний.