Грузия рекордно увеличила закупки электроэнергии из РФ

В первом квартале 2026 года Грузия увеличила импорт российской электроэнергии в 22,3 раза. Объемы закупок достигли максимума за последние 10 лет и приблизились к рекорду 2016 года.

В Грузии объем закупок российской электроэнергии за первые три месяца текущего года составил $12,9 млн. Такие данные опубликовала Национальная служба статистики Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт российской электроэнергии вырос в 22,3 раза. Этот объем также стал рекордным показателем первого квартала за последние 10 лет.

Предыдущий максимум для фиксировался в 2016 году на отметке $13,58 млн. При этом самый большой результат за все кварталы был достигнут в конце 2019 года, когда сумма импорта превысила $15,7 млн.

Показатели марта также демонстрируют сильный рост. За тот месяц Грузия приобрела российский энергоресурс на $2,3 млн, что превышает данные за март прошлого года в 12,9 раза.

В целом за первый квартал Грузия потратила на импортную электроэнергию $35,8 млн. Главным поставщиком стала Россия. Второе место заняла Турция с объемом продаж на $12,9 млн. Следом идут Азербайджан с показателем $5,9 млн и Армения с поставками на $4 млн.