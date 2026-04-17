В Казахстане сообщили о накоплении $40 млрд взаимных инвестиций с Россией

Глава Минпромышленности Казахстана отметил большой потенциал инвестиционного сотрудничества с Россией. По его словам, объем взаимных инвестиций между странами сейчас достигает десятков миллиардов долларов.

Казахстан и Россия накопили $40 млрд взаимных инвестиций. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев, выступая на пленарной сессии "Технологические хабы - новый промышленный ландшафт Евразии" на международной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

Он также назвал Москву традиционно ключевым торгово-экономическим партнером Астаны.

"Примерно 20% внешнего торгового оборота Казахстана приходится на Российскую Федерацию. <...> Накопленный объем инвестиций со стороны российского бизнеса за последние 20 лет подходит к отметке $30 млрд. А встречные инвестиции Казахстана уже приблизились к отметке примерно в $10 млрд"

– казахстанский министр

Глава ведомства подчеркнул, что это свидетельствует о достаточно высокой взаимосвязанности экономик РК и РФ.

Кроме того, он акцентировал внимание на то, что страны обладают значительным потенциалом инвестиционного сотрудничества.