РФ развивает свыше 300 проектов в Узбекистане и Казахстане на 8 трлн руб

Денис Мантуров заявил, что российский бизнес активно проявляет себя в Узбекистане и Казахстане. Совокупные вложения в новые предприятия составляют порядка 8 трлн руб.

Вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал о развитии совместных бизнес-проектов РФ и стран Центральной Азии – Узбекистана и Казахстана. По словам Мантурова, Москва развивает свыше 300 проектов с совокупными вложениями в 8 трлн руб.

Как отметил замглавы правительства РФ, РФ и Казахстан совместно развивают 170 проектов на 3,9 трлн руб. Реализация этих инициатив даст свыше 60 тыс рабочих мест.

По словам Мантурова, в Узбекистане запущено более 150 проектов с участием российского бизнеса. Вложения составляют около 4 трлн руб.

Госдеятель отметил, что значительные усилия направлены на запуск предприятий, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции.

"Особо подчеркну активный подход нашего взаимодействия и переход на современную модель. Имея в виду создание совместных индустриальных парков, в которых формируются необходимые условия для выпуска высокотехнологичной продукции"

– Денис Мантуров