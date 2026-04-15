Отдых в Узбекистане стал популярнее у россиян на 80%

Узбекистан весной этого года стал одним из наиболее популярных направлений для отдыха среди российских туристов. Бронирование на весну выросло на 80%, информирует АТОР.

По данным организации, наибольшим спросом у россиян пользуются экскурсионные туры, которые длятся от 6 до 10 дней. Также наблюдается тенденция индивидуального выстраивания маршрутов, когда в тур добавляются необычные локации или гастротуризм.

По данным АТОР, туры в центральноазиатскую республику выросли в цене на 5-10%. Стандартный тур на 5-6 ночей сейчас стоит около 70-80 тыс руб (на двоих).