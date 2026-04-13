РФ и Узбекистан обсуждают дополнительную поставку новых поездов

Российский "Трансмашхолдинг" ведет переговоры с Узбекистаном о дополнительной поставке поездов в республику. Речь идет о поездках нового типа.

Гендиректор холдинга "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Кирилл Липа рассказал, что компания ведет переговоры о дополнительной поставке новых поездов в Узбекистан.

"Также ведутся переговоры о дополнительной поставке поездов. Но это уже будет другой поезд, который мы сейчас проектируем"

– Липа

Он отметил в беседе с ТАСС, что холдинг уже поставил в Узбекистан три поезда, завершается сборка последнего из них. Запустить поезда могут уже на следующей неделе.

"Рассчитываем к "Иннопрому", который пройдет в Ташкенте, запустить их в эксплуатацию"

– Липа

Шестая выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" будет проходить в столице Узбекистана с 20 по 22 апреля.