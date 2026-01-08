Россия наращивает торговлю с Узбекистаном

Москва и Ташкент не собираются останавливаться на достигнутом и планируют в течение пяти лет вывести двустороннюю торговлю на новый уровень, кратно увеличив взаимный товарооборот и доведя его до 2030 года до $30 млрд, заявил сегодня на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран премьер-министр России Михаил Мишустин.

Россия уже сейчас является ключевым торговым партнером Узбекистана – годом ранее взаимный товарооборот двух стран вырос почти на 12,5%, почти до 1 трлн рублей, однако подписанное между их лидерами соглашение предусматривает дальнейший рост, передает Podrobno.uz.

Только за последние пять лет страны удвоили объем взаимной торговли, доведя его до $13 млрд. При этом они смогли сохранить прекрасную динамику: так, за два месяца текущего 2026 года торговля выросла еще на 30 %, отметил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Достичь новой планки странам поможет расширение структуры поставок, углубление промышленной кооперации и ставка на продукцию с высокой добавленной стоимостью, говорится в сообщении.

Еще одно важнейшее направление сотрудничества - энергетика. Это не только поставки в Узбекистан российских нефти и газа, но и бурение новых скважин, модернизация перерабатывающей и газотранспортной инфраструктуры, а также строительство Россией первой атомной электростанции в стране. Все это обеспечит ей долгосрочную энергетическую стабильность и станет драйвером экономического роста.

Также в Узбекистане реализуется около 150 совместных инвестиционных проектов на сумму свыше 4 триллиона рублей, а российский бизнес принимает участие в работе двух индустриальных парков страны.

