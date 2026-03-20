Украденные миллионы экс-начальника ФССП на Кубани обращены в доход РФ

Доходы коррупционного начальника ФССП на Кубани изъяты. Чиновник незаконно нажил 77 млн руб, а также земельные участки.

В актив государства обращены 77 млн руб экс-начальника межрайонного отдела ФССП Ивана Квашуры на Кубани, которые были получены благодаря коррупционной схеме. Также в доход государства обращены порядка 2 тыс кв м земельных территорий, сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

"В доход РФ обращены четыре земельных участка общей площадью 1 993 кв. м, два жилых здания, две квартиры в г. Краснодаре, а также денежные средства в размере более чем 77 млн рублей. Проверив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для изменения решения суда первой инстанции, признав его законным и справедливым"

– пресс-служба

Сообщается, что решение суда вступило в силу.

Согласно материалам уголовного дела, Квашура работал в структуре ФССП около 10 лет. Правоохранители обратили внимание на превышение уровня расходов относительного официальных доходов чиновника. Например, Квашура приобрел более 10 авто высокого класса суммарной стоимостью 94,5 млн руб.