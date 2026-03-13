Арестованный глава Минздрава Кубани может лишиться имущества

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Арестованный по обвинению в крупном мошенничестве глава Минздрава Кубани Филиппов может лишиться имущества. Соответствующий иск подала прокуратура.

Прокуратура Краснодара потребовала изъять имущество у арестованного министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Надзорное ведомства направило иск в суд. 

По информации Октябрьского районного суда Краснодара, ответчиками по делу выступают 9 человек, включая самого Филиппова и членов его семьи. 

Отметим, что 18 марта суд на два месяца арестовал чиновника, которого обвинили в крупном мошенничестве. По данным следствия, глава ведомства на протяжении почти 10 лет фиктивно занимал должность завкафедрой Кубанского медицинского университета. Ущерб бюджету составил свыше 7 млн руб.

